Fabrika inşaatında 2 kardeş feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi sınırlarında yer alan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iddiaya göre, inşaat halindeki bir fabrikanın arazisinde 11 yaşındaki Gazale Şeriy ve 2 yaşındaki kardeşi Ahmed Şeriy oyun oynadıkları sırada devrilen demir profilin altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 2 çocuğun da hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
