Şanlıurfa\'da Filistin\'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi

Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla Şanlıurfa'da yürüyüş düzenlendi.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Eyüp Peygamber Camisi önünde düzenlenen etkinlik, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit düşen 3 polis ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde için gıyabi cenaze namazı kılınmasıyla başladı.

Cenaze namazının ardından katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Kuyubaşı mevkisine kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında tekbir getiren vatandaşlar, slogan atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına konuşan Celil Ebuzer, Şanlıurfa olarak bugün burada bir kez daha saflarını ve duruşlarını ortaya koyduklarını söyledi.

Kudüs'ün, imani davaları ve kırmızı çizgileri olduğunu belirten Ebuzer, "Bu meydanlardan yükselen samimi dualar, nidalar, yakarışlar arşıalada karşılık bulacak ve vakti geldiğinde bendini yırtan sel olup terör devleti İsrail'i zir-ü zeber edecektir." dedi

Program, okunan duanın ardından sona erdi.