Şanlıurfa'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şanlıurfa'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi

Şanlıurfa\'da Filistin\'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi
03.01.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla Şanlıurfa'da yürüyüş düzenlendi.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla Şanlıurfa'da yürüyüş düzenlendi.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Eyüp Peygamber Camisi önünde düzenlenen etkinlik, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit düşen 3 polis ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde için gıyabi cenaze namazı kılınmasıyla başladı.

Cenaze namazının ardından katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Kuyubaşı mevkisine kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında tekbir getiren vatandaşlar, slogan atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına konuşan Celil Ebuzer, Şanlıurfa olarak bugün burada bir kez daha saflarını ve duruşlarını ortaya koyduklarını söyledi.

Kudüs'ün, imani davaları ve kırmızı çizgileri olduğunu belirten Ebuzer, "Bu meydanlardan yükselen samimi dualar, nidalar, yakarışlar arşıalada karşılık bulacak ve vakti geldiğinde bendini yırtan sel olup terör devleti İsrail'i zir-ü zeber edecektir." dedi

Program, okunan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Şanlıurfa, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:24
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 10:10:05. #7.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.