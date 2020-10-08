Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı - Son Dakika

Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı

08.10.2020 08:31
Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı, System.String[]

ŞANLIURFA'da, bu yıl hasadı gerçekleştirilen ve halk arasında 'yeşil altın' olarak nitelendirilen Antep fıstığında rekoltenin yüksek olması nedeniyle Şıracılar Pazarı'nda fıstıkları koyacak yer kalmadı.

ŞANLIURFA'da, bu yıl hasadı gerçekleştirilen ve halk arasında 'yeşil altın' olarak nitelendirilen Antep fıstığında rekoltenin yüksek olması nedeniyle Şıracılar Pazarı'nda fıstıkları koyacak yer kalmadı. Depoların ve ambarların dolup taştığı pazarda fıstıklar naylon çadırlarda istiflenerek satışa sunuluyor.

Türkiye'nin en verimli arazilerinin bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl hasadı tamamlanan fıstıkta rekolte 200 bin ton civarında gerçekleşti. Şanlıurfa'da çiftçiler, bahçelerinde topladığı fıstıkları satışını yapmak üzere Paşabağı Mahallesi'nde bulunan Şıracılar ve Kuruyemişçiler Pazarı'na getirdi. Bu yıl fıstıkta yüksek rekolte gelmesi nedeniyle satışa getirilen fıstıklar, depo ve ambarlarda yer kalmayınca pazar yerine kurulan çadırlarda istiflenmeye başlandı.

FISTIKTA YÜKSEK REKOLTEŞanlıurfa Şıracılar ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Ahmet Aslan, bu yıl fıstıkta 200 bin ton rekolte ile rekor kırıldığını söyledi. Önceki yılların iki katı ürün rekoltesine ulaşıldığını anlatan Aslan, "Şanlıurfa genelinde bu yıl 200 bin ton yüksek rekolte geldi. Mahsul çok iyi, fiyatlar da fena değil. Bu yıl tek bir şikayetimiz var. Yüksek rekolte dolayısıyla depolarda, iş yerlerimizde fıstık koyacak yerimiz kalmadı. Artık naylon çadırlar kurup fıstıkları istifliyoruz. Ama bu durumda bizi kara kara düşündürüyor. Yağış olduğu zaman hepimiz perişan olacağız. Bunun için bize yeni bir fıstık hallinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.Aslan, yüksek rekoltenin ardından baklavalık fıstığın kilosunun 50-55 TL arasında satıldığını da ifade etti.Pazarda komisyonculuk yapan esnaf, 'var yılı' olması nedeniyle hasadı tamamlanan fıstıkların kendilerine getirildiğini belirterek, "Depo ve ambarlar dolduğu için fıstıkları, pazar alanındaki çadırların içinde muhafaza ediyoruz. Tek endişemiz yağış olması halinde fıstıkların zarar görmesi. Bu konuda yetkililerin, fıstıkları muhafaza edecek bir depo oluşturmasını istiyoruz" dedi.

Fıstık sahipleri de pazara bıraktıkları ürünlerinin bir an önce satılmasını beklediklerini kaydetti.


Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı
Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı
Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı
Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı
Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı
Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı
Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı
Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı
Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı
Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı
Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı
Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı
Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı
Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı
Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Gaziantep, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı - Son Dakika

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