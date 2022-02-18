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Şanlıurfa'da Flow Sitometri Laboratuvarı açıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da Flow Sitometri Laboratuvarı açıldı

18.02.2022 11:53
Şanlıurfa'da Flow Sitometri Laboratuvarı açıldı

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, kanserle mücadelede öneme sahip Flow Sitometri Laboratuvarı açıldığını bildirdi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, kanserle mücadelede öneme sahip Flow Sitometri Laboratuvarı açıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan Flow Sitometri Laboratuvarı özellikle kan kanseri hastalarının tetkik, tanı ve tedavisinde kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Laboratuvar İl Koordinatörü Uzm. Dr. Uğur Fahri Yürekli, kısa bir sürede kuruluş çalışmaları tamamlanarak laboratuvarın hizmet vermeye başladığını belirtti.

Laboratuvarın enfeksiyon hastalıkları özellikle "HIV" hastalarının tanı ve tedavisinde ve bunların takiplerinde kullanıldığını aktaran Yürekli, "Bu laboratuvarımız bütün ilimize, bütün hastanelerimize müracaat eden hastalarımıza hizmet vermekte. Eskiden hastalarımız bu tetkik yaptırmak için il dışına gitmekteydiler, maddi ve zaman kayıpları olmaktaydı. Şimdi ise laboratuvarımıza müracaat edip 1-2 gün içerisinde sonuçlarını almaktalar." ifadelerini kullandı.

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İl Sağlık Müdürlüğü, Mehmet Akif İnan, Araştırma, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Flow Sitometri Laboratuvarı açıldı - Son Dakika


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