Şanlıurfa'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 7 Yaralı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Seyfettin Güreli idaresindeki 72 EE 986 plakalı hafif ticari araç, Siverek- Karacadağ
kara yolunun Üçkuyu
Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Sultan (43), Sedat (22), Hava (44), Besra (19), 1 yaşındaki Defne
Güreli ile Hayat Arıkhan (44) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Sultan Güreli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazanın görgü tanığı Hacı Gülalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın seyir halindeyken aniden devrildiğini söyledi.
Kazanın ardından yaralılara yardım ettiğini belirten Gülalan, "Araçtaki yaralıları dışarı çıkardıktan sonra sağlık ekiplerini aradık. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.