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Şanlıurfa'da halk sağlığını tehdit eden iş yeri mühürlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'da halk sağlığını tehdit eden iş yeri mühürlendi

21.08.2021 13:55
Şanlıurfa'da halk sağlığını tehdit eden iş yeri mühürlendi, System.String[]

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince yapılan maske, mesafe, sağlık ve hijyen denetimleri kapsamında halk sağlığını tehdit eden bir iş yeri kapatılarak, bozulmuş mallara el konulup imha edildi.

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince yapılan maske, mesafe, sağlık ve hijyen denetimleri kapsamında halk sağlığını tehdit eden bir iş yeri kapatılarak, bozulmuş mallara el konulup imha edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde kasap ve et satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde bir iş yerinde halk sağlığını tehdit eden kokmuş ve bozulmuş yaklaşık 300 kilogram et tespit edildi. El konulan etler zabıta ekipleri tarafından yakılarak imha edilirken, iş yeri mühürlenerek kapatıldı.

El konulan malları imha esnasında bir konuşma yapan Ceylanpınar Belediyesi Gıda Teknikeri Abdulkadir Yalçın, "Zabıta müdürümüzce yaptığımız koordineli gıda denetimleri neticesinde halkımızın sağlıklı alışveriş yapabilmesi adına kasaplarımızın denetimini gerçekleştirdik. Söz konusu arkamızda gördüğünüz gibi yaklaşık 300 kilogram etin kokuşmuş olması nedeniyle halkımızın sağlığını tehlikeye atacak olduğunu öngördüğümüz için denetim ekibimizce bu etler imha etmek üzere el koyduk. Halkın sağlığını ön planda tutan Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu'nun direktifleri doğrultusunda yapacağımız gıda denetimlerimiz aralıksız devam edecektir " şeklinde konuştu.

Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde maske, mesafe, sağlık ve hijyen denetimlerini sürdürecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da halk sağlığını tehdit eden iş yeri mühürlendi
Şanlıurfa'da halk sağlığını tehdit eden iş yeri mühürlendi
Şanlıurfa'da halk sağlığını tehdit eden iş yeri mühürlendi
Şanlıurfa'da halk sağlığını tehdit eden iş yeri mühürlendi
Şanlıurfa'da halk sağlığını tehdit eden iş yeri mühürlendi
Şanlıurfa'da halk sağlığını tehdit eden iş yeri mühürlendi
Şanlıurfa'da halk sağlığını tehdit eden iş yeri mühürlendi

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Hisarcık, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da halk sağlığını tehdit eden iş yeri mühürlendi - Son Dakika


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