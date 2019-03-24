Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İki Kişi Evde Öldürülmüş Bulundu

Şanlıurfa'da İki Kişi Evde Öldürülmüş Bulundu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki kişi evde silahla öldürülmüş bulundu.

Şanlıurfa'da İki Kişi Evde Öldürülmüş Bulundu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki kişi evde silahla öldürülmüş bulundu.

Yaslıca Mahallesi'ndeki iki katlı evde ikamet eden İmam Atlı'dan (63) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Çilingir yardımıyla kapıyı açıp eve giren ekipler, Atlı ile Ziya Karaçizmeli'yi (45) silahla vurulmuş halde buldu. 112 Acil Servis ekiplerince, Atlı ve Karaçizmeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından cesetler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Erin'in, olayın adli ve idari yönden çok yönlü araştırılması talimatını verdiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:07 Kaynak: AA

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