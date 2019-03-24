Şanlıurfa'da İki Kişi Evde Öldürülmüş Bulundu

Şanlıurfa
'nın Bozova
ilçesinde iki kişi evde silahla öldürülmüş bulundu. Yaslıca
Mahallesi'ndeki iki katlı evde ikamet eden İmam Atlı'dan (63) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Çilingir yardımıyla kapıyı açıp eve giren ekipler, Atlı ile Ziya Karaçizmeli'yi (45) silahla vurulmuş halde buldu. 112 Acil Servis
ekiplerince, Atlı ve Karaçizmeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından cesetler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin
ile Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Vali Erin'in, olayın adli ve idari yönden çok yönlü araştırılması talimatını verdiği öğrenildi.