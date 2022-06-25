Şanlıurfa'da iki metrelik yılanların dansı kamerada - Son Dakika
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Şanlıurfa'da iki metrelik yılanların dansı kamerada

25.06.2022 11:56
Şanlıurfa'da iki metrelik yılanların dansı kamerada

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Siverek ilçesine bağlı Kaynak Mahallesi'nde evinin bahçesine çıkan Medine İdikut, yaklaşık 2 metre uzunluğunda iki yılan fark etti. Telefonuna sarılan İdikut, yılanların dansını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yılanlar dakikalarca dans ettikten sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da iki metrelik yılanların dansı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da iki metrelik yılanların dansı kamerada - Son Dakika
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