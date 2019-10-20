Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücüleri belirlenemeyen 34 VB 3663 plakalı otomobil ile 52 EA 307 plakalı otomobil, Viranşehir- Ceylanpınar kara yolunun 19. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 34 VB 3663 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada araçlarda bulunan İbrahim Halil Tartan ve Faruk Karakış ile Suriyeli Selim İsa, Edip İsa, Aziz Harbi ve Arif Ali yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.