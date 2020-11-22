Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika

Ağır yaralanan Bahtiyar, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi 'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merkez Eyyübiye ilçesinde yapımı süren Şanlıurfa Besi Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki bir tesisin 2. katında çalışan Ayhan Bahtiyar (41), dengesini kaybederek düştü.

Şanlıurfa 'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

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