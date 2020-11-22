Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Merkez Eyyübiye ilçesinde yapımı süren Şanlıurfa Besi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tesisin 2. katında çalışan Ayhan Bahtiyar (41), dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Bahtiyar, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen işçinin cenazesi, memleketi Diyarbakır'a götürüldü.
- Kaynak: AA
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