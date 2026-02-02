Şanlıurfa'da İş Kazası: Suriye'li İşçi Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'da, çalıştığı fabrikada mısır dolu siloya düşen Suriyeli işçi N.R. (51) hayatını kaybetti. İş yeri sahibi gözaltına alındı.
Olay, dün gece, Açmalı Mahallesi'ndeki mısır kurutma fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan N.R., dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre derinliğindeki mısır dolu siloya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu işçi silodan çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, N.R.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. N.R.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İş yeri sahibi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)
