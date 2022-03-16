Şanlıurfa'da jandarma personelin ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da jandarma personelin ilk yardım eğitimi verildi

16.03.2022 09:30
Şanlıurfa'da jandarma personelin ilk yardım eğitimi verildi

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce jandarma personellerine ilk yardım eğitimi verildi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce jandarma personellerine ilk yardım eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Eğitim Salonunda gerçekleştirilen eğitimde Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı personeline bebek, çocuk ve erişkinlerde temel yaşam desteği, üst havayoluna kaçan yabancı cismi çıkarma, kanamalı hastaya yaklaşım, kalp krizinde ilk yardım ve yaralı taşıma konularında bilgileri verildi.

Eğitimde 20 jandarma personeline teorik konular anlatıldı.

Eğitimin sonunda jandarma personellerine ilk yardım eğitim sertifikası verildi.

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İl Sağlık Müdürlüğü, İlk Yardım, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da jandarma personelin ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika


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