Şanlıurfa'da Kaçak Elektrik İle Sulama Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Şanlıurfa'da Kaçak Elektrik İle Sulama Tespit Edildi

Şanlıurfa\'da Kaçak Elektrik İle Sulama Tespit Edildi
04.02.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağışa rağmen bazı çiftçiler, karla kaplı arazileri kaçak elektrikle suladı; iki trafo bulundu.

Şanlıurfa'da günlerdir etkili olan yağışın ardından karla kaplanan tarım arazilerine rağmen, bazı çiftçilerin kaçak elektrik kullanarak sulama yaptığı belirlendi. Dicle Elektrik ekipleri, Harran ve Eyyübiye ilçelerinde yaptıkları denetimlerde yüksek kapasiteli iki kaçak trafo tespit etti.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Harran ilçesinde karla kaplı yaklaşık 50 dönümlük bir tarım arazisinin sulandığı ihbarı üzerine bölgede inceleme yapıldı. Yapılan kontrollerde, sulamanın hiçbir yasal bağlantısı bulunmayan 100 kVA gücünde kaçak trafoyla gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. Söz konusu trafonun yaklaşık 100 konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Aynı gün Eyyübiye ilçesi Dilimli Mahallesi'nde gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde ise traktör römorkuna yerleştirilmiş mobil kaçak bir trafo tespit edildi. Bu trafonun da benzer şekilde yüksek güçte olduğu kaydedildi.

Her iki kaçak trafonun da tarımsal sulamada kullanıldığı belirlenirken, Dicle Elektrik hukuk birimi tarafından trafolara el konulması amacıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Yetkililer, karla kaplı arazilerin sulanmasının su kaynaklarının israfına yol açtığını vurgulayarak, sulamada kaçak elektrik kullanımının yalnızca ekonomik kayıplara değil, aynı zamanda enerji arz güvenliğine de ciddi zarar verdiğini ifade etti.

Açıklamada, "Yasal olmayan her müdahale enerji sisteminin dengesini bozmakta, dürüstçe faturasını ödeyen vatandaşlarımızın da zarar görmesine neden olmaktadır. Kaçak elektrikle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Kaçak Elektrik İle Sulama Tespit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
12:10
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:44:19. #7.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kaçak Elektrik İle Sulama Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.