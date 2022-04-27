Şanlıurfa'da Kadir Gecesi mesajları - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kadir Gecesi mesajları

27.04.2022 13:44
Şanlıurfa'da Kadir Gecesi mesajları

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erin, mesajında, bir Kadir Gecesi'ni daha ihya etmenin huzur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Kadir Gecesi'nin insanlığın kadrini yücelten en faziletli ve en kutsal gece olduğunu belirten Erin, "Büyük hikmet ve sırlarla dolu bu gecede yapılacak dua ve ibadetlerinizin kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederken, sınır ötesinde ve yurt içinde terörle mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimizin moral ve muzafferiyetleri için hassaten dua edilmesini istirham ederek, Kadir Gecenizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Kadir Gecesi'nin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.

Yapılacak duaların kabul olmasını dileyen Beyazgül, şunları kaydetti:

"Semaya açılan ellerin boş çevrilmediği, günahların bağışlandığı bu mübarek geceden bizler de sonuna kadar istifade etmeliyiz. Birlik, beraberlik, sevgi, barış, dostluk ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmeliyiz. Manevi duyguların daha da anlam kazandığı mağfiret dolu bu gecenin tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu günlere vesile olmasını diliyor, Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gece'sini tebrik ediyorum."

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Zeynel Abidin Beyazgül, Abdullah Erin, Kadir Gecesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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