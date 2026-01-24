Şanlıurfa'da Kasaba Silahlı Saldırı - Son Dakika
Şanlıurfa'da Kasaba Silahlı Saldırı

Şanlıurfa\'da Kasaba Silahlı Saldırı
24.01.2026 15:09
Sanal medya ünlüsü kasap Bakır Minare ve kalfası İsmail Polat, iş yerlerinde saldırıya uğradı.

ŞANLIURFA'da sanal medya ünlüsü kasap Bakır Minare (45) ile kalfası İsmail Polat, (43) iş yerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kasap Bakır Minare ile kalfası İsmail Polat çalışırken, dükkana gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Ayaklarından yaralanan Minare ile kalfası kanlar içinde yere yığıldı. Yaralılara ilk müdahaleyi komşu esnaf yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bakır Minare ile kalfası İsmail Polat'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırganların eşkalini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İsmail Polat, Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kasaba Silahlı Saldırı - Son Dakika

SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kasaba Silahlı Saldırı - Son Dakika
