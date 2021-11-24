Üye Girişi
Şanlıurfa'da mangal faciası : 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da mangal faciası : 1 ölü, 1 yaralı

24.11.2021 08:52
Şanlıurfa'da mangal faciası : 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da gece ısınmak için oda içerisine koydukları mangalda ateş yakıp uyuyan yaşlı çift karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Şanlıurfa'da gece ısınmak için oda içerisine koydukları mangalda ateş yakıp uyuyan yaşlı çift karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan koca hayatını kaybederken kadının tedavisi ise devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal İnanlı Mahallesinde yaşandı. Evde tek başlarına yaşayan Ahmet ve Fidan Yıldırım çifti, gece ısınmak için odaya koydukları mangalda ateş yakıp uyudu. Gün içerisinde çiftten haber alamayan komşuları, kapıyı açıp eve girdiklerinde yatakta hareketsiz şekilde yattıkları gördü. Çiftin hiçbir şeye tepki vermemesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, çifte ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Ahmet Yıldırım kurtarılamayarak hayatını kaybederken Fidan Yıldırım'ın tedavisinin ise devam ettiği belirtildi. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Bekir Şeyhanlı-İHA)

Şanlıurfa'da mangal faciası : 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da mangal faciası : 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da mangal faciası : 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da mangal faciası : 1 ölü, 1 yaralı

Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da mangal faciası : 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babasının ölüm haberini vermeye gittikleri adamın da cesedini buldular! Bedeninde boynuz darbeleri var 10:03 Babasının ölüm haberini vermeye gittikleri adamın da cesedini buldular! Bedeninde boynuz darbeleri var Vatan Partisi'nden dolar krizine ilişkin şaşırtıcı öneri: Dolar yasaklansın! 09:59 Vatan Partisi'nden dolar krizine ilişkin şaşırtıcı öneri: Dolar yasaklansın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller 08:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti 08:20 Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor 08:03 Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü 07:28 Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum 21:12 Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü 17:06 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü

Son Dakika Haberleri
10:04 Doların yükselmesinin ardından iktidar cephesinin mesajları sürüyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karanlık senaryolara izin vermeyeceğiz
10:01 Uluslararası bankalardan Merkez Bankası'na ilişkin yeni faiz tahmini yaptı: 2022'nin başında yüzde 20'lere çekebilir
09:59 Vatan Partisi'nden dolar krizine ilişkin şaşırtıcı öneri: Dolar yasaklansın!
09:46 Arazi sebebiyle kavga ettiği gelinini öldürdü
09:35 Aytun Çıray çileden çıktı: Kapat telefonu hadsiz
09:34 Destan dizisinin hatırlattığı İslam öncesi geleneklerimiz: Hala birçoğumuz uyguluyoruz!
09:20 Son dakika! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
09:13 Murat Gezici: 2023 seçimlerinin galibini 1980-1999 doğumlu Y kuşağı belirleyecek
09:10 Boji'nin talipleri var: Demet Akalın, İlker Ayrık, Matematik Köyü
09:07 Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor
Doların yükselmesinin ardından iktidar cephesinin mesajları sürüyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karanlık senaryolara izin vermeyeceğiz Doların yükselmesinin ardından iktidar cephesinin mesajları sürüyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karanlık senaryolara izin vermeyeceğiz         
10:04
Uluslararası bankalardan Merkez Bankası'na ilişkin yeni faiz tahmini yaptı: 2022'nin başında yüzde 20'lere çekebilir Uluslararası bankalardan Merkez Bankası'na ilişkin yeni faiz tahmini yaptı: 2022'nin başında yüzde 20'lere çekebilir         
10:01
Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor         
09:08
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi         
07:58
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir         
18:04
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum         
16:16
Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir         
16:08
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 10:10:41. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da mangal faciası : 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement