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Şanlıurfa'da mobil sağlık ekipleri, evlerinden çıkamayan vatandaşları aşılıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da mobil sağlık ekipleri, evlerinden çıkamayan vatandaşları aşılıyor

19.01.2022 15:10
Şanlıurfa'da mobil sağlık ekipleri, evlerinden çıkamayan vatandaşları aşılıyor

Şanlıurfa'da oluşturulan mobil sağlık ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların Kovid-19 aşılarını yapıyor.

Şanlıurfa'da oluşturulan mobil sağlık ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların Kovid-19 aşılarını yapıyor.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki hastaneler ve aile sağlık merkezlerinin yanı sıra kırsal bölgelerde de aşı çalışması yürüten ekipler, Viranşehir ilçesi kırsalında 41 ekiple, çeşitli nedenlerle aşıya ulaşamayan vatandaşların ayağına kadar giderek sağlık hizmetini kesintisiz sürdürüyor.

Kış mevsiminin etkisini artırdığı bir dönemde salgının kontrol altına alınması için tüm zorluklara göğüs geren ekipler, kilometrelerce yolları aşarak gittikleri köylerde kapı kapı dolaşarak aşı çalışması yapıyor.

Aşı yaptırmak istemeyenlere aşının önemini anlatarak ikna etmeye çalışan ekipler, Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre ikinci doz aşılamada "turuncu" kategoride yer alan Şanlıurfa'nın "sarı" kategoriye geçmesi için çaba gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Viranşehir İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Uğur Kutluay, ilçe genelinde 125 sağlık personelinin gruplar halinde aşı çalışması yaptığını belirtti.

İlçedeki birçok kırsal mahalleyi dolaştıklarını aktaran Kutluay, "Kırsal mahallelerde evde yatalak olan yaşlı kişilere, kafelerde, pazar yerlerinde, kahvehanelerde, taziye evlerinde ve hava şartları nedeniyle evinden çıkamayan halkımızı aşı yaptık. Güçlendirilmiş aşı ekipleri ile aşı seviyesi az olan kırsal mahallelerimize ve ilçemiz içerisinde esnaf ve rahatsızlığı nedeniyle aşı olmaya gidemeyen, yaşlı hasta vatandaşlarımızın aşılarını yapmaya çalışıyoruz. Yapılan yoğunlaştırılmış aşı çalışması ile bugün yaklaşık 1200 Viranşehirli hemşerimiz aşılandı." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da özverili çalışmalarından dolayı sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Şanlıurfa'da mobil sağlık ekipleri, evlerinden çıkamayan vatandaşları aşılıyor

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Viranşehir, Şanlıurfa, Hisarcık, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da mobil sağlık ekipleri, evlerinden çıkamayan vatandaşları aşılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da mobil sağlık ekipleri, evlerinden çıkamayan vatandaşları aşılıyor - Son Dakika
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