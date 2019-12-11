Şanlıurfa'da öğrenciler için Karagöz-Hacivat oyunu sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da öğrenciler için Karagöz-Hacivat oyunu sahnelendi - Son Dakika

Şanlıurfa'da öğrenciler için Karagöz-Hacivat oyunu sahnelendi

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibince öğrenciler için Karagöz-Hacivat oyunu sahnelendi.

Şanlıurfa'da öğrenciler için Karagöz-Hacivat oyunu sahnelendi, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibince öğrenciler için Karagöz-Hacivat oyunu sahnelendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, GAP İlkokulunda öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlik kapsamında Hacivat- Karagöz oyununu oynadı.

Gösteri sonrası öğrencilerle bir süre sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, emeği geçen tüm oyuncuları tebrik etti.

Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şükran Büyükayhan, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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