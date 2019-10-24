Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil ata çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobil ata çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ata çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ata çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Kılıç'ın kullandığı 41 AY 774 plakalı otomobil, Kalkan Mahallesi'nde yola çıkan ata çarparak devrildi.

Kazada, sürücüyle araçtaki Ahmet, Emine ve Güley Kılıç yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Kılıç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan atın da telef olduğu öğrenildi.

Kılıç ailesinin Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir taziye ziyaretinden döndüğü öğrenildi.

Şanlıurfa, Halfeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:10 Kaynak: AA
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