Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

04.11.2020 23:13
Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Selman İşnel (28) idaresindeki 09 E 0788 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 104. kilometresinde ön lastiğinin patlaması nedeniyle bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki Şervan Dallı (17), Cuma Karataşlı (16) ve Bilal Sayınbatur (16) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Otomobil, Birecik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika


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