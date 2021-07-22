Kazada otomobildeki yolcular Pınar Baydil ile Hatice ve Aynur Kaya yaralandı.

Şanlıurfa 'nın Bozova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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