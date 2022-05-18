Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

18.05.2022 18:49
Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Özkan (56), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Özkan (56), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Harmanalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden İbrahim Özkan'ın kullandığı plakası öğrenilmeyen otomobille, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Silahlı saldırının ardından şüpheliler, olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Özkan ise Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan İbrahim Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özkan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, jandarma kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

İbrahim Özkan, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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