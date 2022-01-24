Şanlıurfa'da rahatsızlanan iki kardeş 6 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallede rahatsızlanan iki kardeş, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Ergen Mahallesi'nde istifra, öksürük ve yüksek ateş şikayeti olan 4 yaşındaki Ezel ve 5 aylık Kerem Ali Kızılırmak'ın yakınları yardım istedi.

UMKE ekipleri, kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalleye ulaşamayınca Siverek Belediyesinden destek istedi. Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kırsal mahallenin yolu açılarak ulaşılan 2 kardeş, UMKE ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye ulaştırılan çocukların annesi Fadime Kızılırmak, "Yolumuz kapalı ve çocuklarım hastalandı. Biz de yetkilileri arayarak yardım istedik. Zor da olsa ulaşıp bizi hastaneye getirdiler. Emekleri için Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'a ve sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, çocukları hastanede ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Siverek Belediye Başkanı Çakmak, bölgedeki yol açma çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve ekiplerin büyük özveriyle çalıştığını dile getirerek, "Bölgede yoğun bir kar yağışı vardı. Tüm ekiplerimizi çocuklarımızın hastaneye ulaştırılması için seferber ettik. Çok şükür sorunsuz bir şekilde hastaneye sevklerini sağladık ve ziyarette bulunduk. Çok şükür sağlık durumları iyi. Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.