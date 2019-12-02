Şanlıurfa'da sağanak yollarda çökmeye neden oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme meydana geldi.

İlçede sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, bazı yerlerde çökmelere neden oldu. İlçedeki Stadyum Caddesi, Bahçelievler Mahallesi ile Salı Pazarı mevkilerinin bazı bölümlerinde yollar çöktü. Çökmenin olduğu yerlere araçlar saplandı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve beraberindeki heyet, çökme meydana gelen yollarda incelemelerde bulundu.

Belediye olarak halkın yanında olduklarını ifade eden Başkan Ekinci, "Bu yol Büyükşehir belediyesi tarafından yapılmıştı. Yüklenici firma yanlış malzeme kullanmış. Yaklaşık 10 araç mahsur kaldı. Büyükşehir ve Viranşehir Belediyesi olarak halkın yanındayız." dedi.