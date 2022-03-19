Şanlıurfa'da şehit aileleri ve gaziler için etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da şehit aileleri ve gaziler için etkinlik düzenlendi

19.03.2022 15:49
Şanlıurfa'da şehit aileleri ve gaziler için etkinlik düzenlendi

Şanlıurfa Valiliğince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şehit aileleri, gaziler ve aileleri onuruna program düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliğince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şehit aileleri, gaziler ve aileleri onuruna program düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen etkinlikte Kuran'ı Kerim okundu, şehitler için dualar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Abdullah Erin, Çanakkale savaşlarında vatan uğruna canlarını veren kahramanların mücadelesinin, nesilden nesile aktarılması gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hürriyet ve bağımsızlığının temellerinin bu zaferle atıldığını ifade eden Erin, şehit aileleri, gaziler ve onların yakınlarının devletin ve milletin emanetleri olduğunu ve her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Çanakkale, Şanlıurfa, 18 mart, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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