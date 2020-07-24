Şanlıurfa'da Seracılığı Geliştirme Projesi'nin protokolü imzalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında ilçede seracılığın geliştirilmesi ve istihdamın arttırılması kapsamında protokol imzalandı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında düzenlenen imza töreninde konuşan Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, ilçede istihdamın artması ve tarımın geliştirilmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Aktaş, "GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduğumuz Seracılığı Geliştirme Projesi kabul edildi. Projemizin protokolünü GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz ile imzaladık. Şahsım ve çiftçilerimiz adına Açıkgöz'e çalışmalarından ve bilhassa projemize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

İlk etapta projeden 10 çiftçinin faydalanacağını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu projedeki amacımız sürdürülebilir tarım teknikleri çerçevesinde ilçede seracılığın yaygınlaştırılması, çiftçilerin gelir düzeyinin arttırılması, gelir getirici tarım ve tarım dışı yeni faaliyet alanlarının geliştirilmesi yollarının belirlenmesidir. Bölgenin potansiyelini tespit etmek adına proje geliştiriyoruz ve bölgede hemen her alanda çalışma yapacağız."