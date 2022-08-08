Edilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karaali kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Serinlemek için sulama kanalına giren Halil Gültekin (20) ve İsa Tokdemir (20) akıntıya kapıldı.

Şanlıurfa 'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Akıntıya kapılan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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