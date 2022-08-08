Akıntıya kapılan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Akıntıya kapılan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor

08.08.2022 13:34
Akıntıya kapılan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor.

Edilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karaali kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Serinlemek için sulama kanalına giren Halil Gültekin (20) ve İsa Tokdemir (20) akıntıya kapıldı.

Gençlerin bulunması için bölgeye giden ekipler, arama çalışması yaptı. Gece sonuç alamayan ekipler, arama çalışmalarını sonlandırdı. Sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalarda kanaldan akan suyu kesen ekipler, akıntının şiddetini düşürdü.

Yeniden kanala giren İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, gençlerin kanala girdiği 10 kilometrelik alanda arama çalışmalarını sürdürüyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akıntıya kapılan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akıntıya kapılan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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