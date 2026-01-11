Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır - Son Dakika
11.01.2026 21:09  Güncelleme: 21:37

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
11.01.2026 21:09  Güncelleme: 21:37
Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
Şanlıurfa'da Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlık seçiminde iki grup arasında çıkan kavgada toplam 14 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında bir polis memuru da var.

Şanlıurfa'da Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlık seçimi sırasında iki grup arasında iki kez kavga çıktı.

Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerinde ortalık karıştı. Seçimlerde iki grup arasında iki kez kavga çıktı.

7 binden fazla üyesi bulunan Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri, başkanlık seçimi için sandık başına gitti. Seçime mevcut başkan Yaşar Deveci ile birlikte İmam Bakır Alkan, Osman Karakeçili, İbrahim Halil Çelik ve İsmail Alpyiğit olmak üzere toplam 5 aday yarıştı.

MEYDAN SAVAŞI ÇIKTI

Oy verme işlemi sırasında Yaşar Deveci ile İmam Bakır Alkan'ı destekleyen gruplar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek her iki adayın yakınlarının da karıştığı kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavga nedeniyle salonda büyük panik yaşandı. Olay yerine çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan tarafları güçlükle ayırırken, taşkınlık çıkaran kişiler salon dışına çıkarıldı. Kavga sırasında sopa ve darp sonucu yaralanan 6 kişi, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

İKİNCİ KEZ BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Oy pusulalarını sayma işlemleri sırasında ikinci kez gerginlik çıktı. Adayların yakınları ve destekçileri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200-300 kişinin karıştığı olaylara polis ekipleri TOMA, cop ve biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sırasında 1 polis memuru ve 7 vatandaş yaralandı.

Oda seçimlerinde çıkan ilk kavgada ise 6 kişi yaralanmıştı. Toplam yaralı sayısı ikinci kavgayla;1 polis 14'e çıktı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır - Son Dakika

  • 12345678 12345678:
    rant heryerde aynı. 3 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır - Son Dakika
