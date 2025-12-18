Şanlıurfa'da taksici ile kadınlar birbirine girdi - Son Dakika
Şanlıurfa'da taksici ile kadınlar birbirine girdi

Şanlıurfa\'da taksici ile kadınlar birbirine girdi
18.12.2025 12:39
Taksici ve kadınlar arasında çanta yüzünden sokakta kavga çıktı, olay cep telefonuyla kaydedildi.

Şanlıurfa'da taksici ile aracına müşteri olarak aldığı kadınların sokak ortasındaki kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Müşteri olarak taksiye binen Suriye uyruklu kadınlar, araçtan indikleri sırada taksiciye ait olduğu öne sürülen bir çantayı alarak uzaklaştı. Bir süre sonra çantasının araçta olmadığını fark eden taksici, sokakta kadınların peşinden giderek çantasını geri istedi. Sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Arbede sırasında taksici kadınlardan birine tokat attı. Olayı gören çevredekiler tarafları ayırmak için uzun süre çaba harcadı. Kavgada başka bir kadın da arkadan gelerek taksicinin başına vurdu. Polis ekipleri olay yerine gelmeden önce taraflar bölgeden ayrıldı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

