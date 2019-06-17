Şanlıurfa'da terör operasyonu: 9 gözaltı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:45 Kaynak: İHA
'nın Birecik
ilçesinde PKK
terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, jandarma ve özel harekat polisleri tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Çoğan Mahallesi'nde PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda İsmail P., Mehmet Hamit P., Mehmet P., Ömer P., Selahattin P., Songül P., Fatma P. ve Ebru P. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı. Karakola götürülen zanlılardan Ebru P. serbest bırakılırken diğer zanlıların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
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