Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adil A. idaresindeki 33 ALK 72 plakalı tır, Şanlıurfa- Mardin Otoyolu 24. kilometresinde orta refüjden karşı yola geçerek Erdal G'nin (37) kullandığı 34 JK 6748 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan otomobildeki 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım kontrollü sağlanırken, araçların çekilmesinin ardından trafik normal akışına döndü.
- Kaynak: AA
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