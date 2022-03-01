Şanlıurfa'da tırla çarpışan yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da tırla çarpışan yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı

01.03.2022 12:12
Şanlıurfa'da tırla çarpışan yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Servet Baydar idaresindeki 34 EZK 780 plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 80. kilometresinde Mehmet Doğan Tutaş yönetimindeki 56 AAH 820 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otobüsteki 10 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı! Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı! Milletvekili Koçer ile Fadıloğlu gençlerle buluştu Milletvekili Koçer ile Fadıloğlu gençlerle buluştu

Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da tırla çarpışan yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür
11:01 Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı: Şu anda füze saldırısı altındayız, belki bu son videomuz olur
11:50 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Londra'da otobüs halleri
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:48 Çapraz sorguda itiraf ettiler! Otomobilini gasp etmek istedikleri arkadaşlarını öldürüp gömmüşler
11:27 Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı!
11:36 Türkiye'nin geleceğine yön verecek kararsız seçmenler kim: 18-34 yaş aralığında ve yüksek eğitimli!
11:24 Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye ağır gönderme! Küfürlü paylaşımı şaşırttı
11:13 Etiketlerde yeni düzenlemeye gidildi! Son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden etiketlere uygulanacak
11:13 Hostese uçakta taciz şoku! Bankacı Türk hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 12:23:40. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da tırla çarpışan yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement