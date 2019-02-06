Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
36 dakika önce
Şanlıurfa'da otomobilin otobüse çarpması sonucu 3 kişi, yaralandı.
Şanlıurfa
'da otomobilin otobüse çarpması sonucu 3 kişi, yaralandı.
Kasım Akcan idaresindeki 63 B 3297 plakalı otomobil, Necmettin Cevheri
Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AG 969 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan iki kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:38 Kaynak: AA
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