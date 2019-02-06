Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

36 dakika önce

Şanlıurfa'da otomobilin otobüse çarpması sonucu 3 kişi, yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da otomobilin otobüse çarpması sonucu 3 kişi, yaralandı.

Kasım Akcan idaresindeki 63 B 3297 plakalı otomobil, Necmettin Cevheri Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AG 969 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:38 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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