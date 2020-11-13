Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Şanlıurfa merkez Haliliye, Eyyübiye, Karaköprü ilçeleri ile Suruç, Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şahıs gözaltına alınırken şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramada ise 100 gram eroin maddesi, 100 gram toz esrar, 25 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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