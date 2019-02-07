Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Üzerine Televizyon Düşen Bebek Öldü

Şanlıurfa'da Üzerine Televizyon Düşen Bebek Öldü

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde üzerine televizyon düşen bebek, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Üzerine Televizyon Düşen Bebek Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde üzerine televizyon düşen bebek, hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Argıl Mahallesi'nde 1,5 yaşındaki Elçin Bozduman, odada oynarken üzerine televizyon düştü.


Ağır yaralanan ve yakınları tarafından Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Bozduman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:46 Kaynak: AA

Argıl, Halfeti, Şanlıurfa, Güncel
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