Şanlıurfa'da Üzerine Televizyon Düşen Bebek Öldü
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde üzerine televizyon düşen bebek, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'nın Halfeti
ilçesinde üzerine televizyon düşen bebek, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Argıl
Mahallesi'nde 1,5 yaşındaki Elçin Bozduman, odada oynarken üzerine televizyon düştü.
Ağır yaralanan ve yakınları tarafından Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Bozduman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:46 Kaynak: AA
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