Şanlıurfa'da uzun namlulu silah ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da uzun namlulu silah ele geçirildi

15.06.2022 08:57
Şanlıurfa'da uzun namlulu silah ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, uzun namlulu silah ve tabancayla bunlara ait 359 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, uzun namlulu silah ve tabancayla bunlara ait 359 mermi ele geçirildi.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı çalışmalarda, bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Kamışlı Mahallesi'nde C.İ ile oğlu S.İ'nin bulunduğu eve düzenlenen operasyonda, uzun namlulu piyade tüfeği ile tabanca, 359 mermi ve 6 şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.İ, silahlar ve mermilerin kendisine ait olduğunu kabul etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.İ. tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uzun namlulu silah ele geçirildi - Son Dakika

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