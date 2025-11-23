Şanlıurfa'da Yangın: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Şanlıurfa'da Yangın: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa\'da Yangın: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
23.11.2025 15:23
Özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında bir çocuk yaşamını yitirdi, soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan özel bir engelli bakım merkezinde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay,Batıkent Mahallesi'ndeki özel engelli bakım merkezinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve binanın bir bölümünü yoğun duman kapladı. Yangın sırasında merkezde bakım altında bulunan Poyraz Efe Öztürk yoğun dumanın arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler binada bulunanları hızla tahliye ederken, ağır yaralanan Poyraz Efe Öztürk, sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Acil serviste tedavi altına alınan 7 yaşındaki çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Kasım'da kentteki bakım merkezinde yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "İlimizde hizmet veren özel bir engelli bakım merkezinde meydana gelen yangından etkilenen, kuruluşta kalan bir çocuğumuz, maalesef hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Ayrıca Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup süreç yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA

