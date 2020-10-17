Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan bebek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da evde çıkan yangında mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Haliliye ilçesinin Devteşti Mahallesi'nde bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evde 1 yaşındaki bebeğin mahsur kalması üzerine, aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bebeği kurtardı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.
- Kaynak: AA
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