Şanlıurfa'da yapımı tamamlanan cami hizmete açıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesinin katkılarıyla tamamlanan caminin açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsal Balkatan Mahallesinde yapımım tamamlanan caminin açılışı gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Açıklama görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, caminin hayırlı olmasını dileyerek "Haliliye ilçeminiz Balkatan Mahallesindeyiz. Üzücü bir kayıp yaşamıştık. Bölgenin kanaat önderlerinden Hacı İsmail Kırmızı ağabeyimizi, muhtarımızı kaybetmiştik. Şu anda burada aile efradı ve çocukları, hep birlikte Hacı İsmail Kırmızı Camii'mizin temelini attılar ve en kısa sürede bitirildi. Şu anda da çok şükür camiimizin açılışını dualar eşliğinde yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dualar eşliğinde yapılan açılışa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Haliliye İlçe Kaymakamı Metin Esen, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile mahalle sakinleri katıldı.