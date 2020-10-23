Zincirleme trafik kazasında bir asker hafif yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da biri askeri 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir asker hafif yaralandı.
Necmettin Cevheri Bulvarı istikametinden Abide Kavşağı'na gelen biri askeri araç olmak üzere 5 araç çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan bir asker, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kavşakta bir süre trafikte aksama yaşandı.
- Kaynak: AA
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