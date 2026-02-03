Şanlıurfa'daki 15 Cami Yeniden Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Şanlıurfa'daki 15 Cami Yeniden Açıldı

Şanlıurfa\'daki 15 Cami Yeniden Açıldı
03.02.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremler sonrası hasar gören 32 camiden 15'inin restore çalışmaları tamamlandı, ezan sesi yükseliyor.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da depremlerde hasar gören ecdat yadigarı 32 camiden restorasyonu tamamlanan 15 camide ezan sesi yeniden yükseliyor.

Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, inanç ve kültür turizminde önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa'nın simge yapıları arasındaki tarihi camiler de hasar aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde ve korumasında olan kentteki tarihi 32 cami depremlerde hasar gördü.

Restorasyonu tamamlanan 15 cami cemaatiyle yeniden buluştu. Restorasyon işlemleri devam eden 17 caminin ise bu yıl içerisinde yeniden ibadete açılması hedefleniyor.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, depremde hasar gören eserlere kısa sürede müdahale edildiğini, bunlardan restorasyonu tamamlananların ibadete açıldığını söyledi.

Şanlıurfa ve ilçelerinde restorasyon çalışmaları devam eden camilerin olduğunu belirten Palalı, Viranşehir ve Suruç'ta yıkılan 4 caminin ise hayırseverler tarafından yapımının devam ettiğini dile getirdi.

"İğne ucuyla kazar gibi bu eserleri restore ediyoruz"

Restorasyon çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerine dikkati çeken Palalı, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce öncelikle mevcut durumun rölevesi çıkarılarak hasar analizleri yapıldı. Bu hasar analizlerinden sonra elimizdeki malzemelerin dayanımı tespit edildi. Bunlar bizi denetleyen makam olarak kültür varlıklarını koruma kurullarında ve tarafımızca oluşturulan bilim heyetlerinde titizlikle değerlendirildi. Bizler geciktiğimizin farkındayız fakat gelecek nesillere bu eserleri daha sağlam bir şekilde ulaştırma adına iğne ucuyla kazar gibi restore ediyoruz. Şanlıurfa olarak büyük bir başarı gösterdiğimizi ben samimiyetle söyleyebiliyorum."

Palalı, eserleri aslına uygun ayağa kaldırdıklarını ifade ederek, "İnşallah Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu'nun talimatları doğrultusunda 2026 yılının sonuna yetişmeden bu eserlerin hepsi tamamlanacak. Çok dağınık bir coğrafyada çalışıyoruz. Siverek, Bilecik, Viranşehir ve Suruç ilçelerimizde çalışma olan camiler var. Temel hedefimiz bu camileri aslına uygun tamamlamak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Şanlıurfa, Turizm, Kültür, Cami, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'daki 15 Cami Yeniden Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

13:03
Nimet Kılıç’tan 13 gün sonra acı haber geldi
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 13:16:01. #7.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'daki 15 Cami Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.