Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

09.05.2022 09:33
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde iki otomobil ile motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında Mehmet Subaşı (23) ile Mehmet Kılıç (18) hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde iki otomobil ile motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında Mehmet Subaşı (23) ile Mehmet Kılıç (18) hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Durak Mahallesi'nde meydana geldi. 27 RY 835 plakalı otomobil, 27 AAL 708 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada 63 LA 492 plakalı motosiklet de iki otomobile çarptı. Zincirleme kazada araçlardaki 10 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Subaşı ile Mehmet Kılıç, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kazada yaralanan Barış Uğurlu (23), Ömer Fırat (16), Seyit Fırat (24), Ömer Faruk Sarıçiçek (24), Serhat Baran Güven (21), Emrah Subaşı (27), Abdullah Gönültaş (24) ve Müslüm Polat'ın (56) tedavileri ise sürüyor.


Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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