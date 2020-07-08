Şanlıurfa'dan kısa kısa - Son Dakika

Şanlıurfa'dan kısa kısa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılacak konut ve iş yerlerinin yapım için ihale süreci başlatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılacak konut ve iş yerlerinin yapım için ihale süreci başlatıldı.

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin gelişimini ve dönüşümü gerçekleştirecek Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesinin 1. etap yıkım çalışmalarının ardından projelendirme çalışmaları tamamlandı. 294 konut ve 26 iş yerinin yapım çalışmaları için ihale süreci başlatıldı.

Modern bir yapıda başlatılacak olan 1. etap çalışmalarında yeşil alanlar, konut ve ticaret alanları, cami, okul, semt evi, sosyal kültürel alanlar ile halka açık yaşam alanları planlandı.

Proje kapsamında mülkiyeti büyükşehir belediyesi tarafından çözülerek tahliye edilen 40 bin metrekarelik Karayolları Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının yıkım işlemleri gerçekleşmişti.

- Haliliye Belediyesinin çalışmaları

-Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlarda hijyen, gramaj, ruhsat ve baca denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçe genelinde halk sağlının korunması ve salgına yönelik alınması gereken tedbirlerin uygulanması için denetimlerini sürüdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, fırınlarda hijyen, gramaj, ruhsat kontrolü denetimleri yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan iş yeleri hakkında cezai işlem başlatıldı.

Zabıta ekipleri özellikle yaz aylarında vatandaşların fırın bacalarından çıkan is ve dumandan rahatsız olmamaları fırınlarda baca kontrolü gerçekleştirdi.

Ekipler, bacaların sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol ederek, işletmecilerden bu konuda duyarlı olmaları istendi.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:09 Kaynak: AA

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