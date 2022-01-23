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Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kar yağışı etkili oluyor

23.01.2022 15:18

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri kentin ana cadde ve sokaklarında kar küreme araçlarıyla çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Vali Davut Gül, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, yakıt istasyonunda bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Gül, ayrıca sosyal medya hesabından vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "TAG otoyolu kontrollü olarak açıldı. Tırlar hariç olmak üzere diğer araçlardan, lastikleri uygun olanlar Gaziantep- Nurdağı otoyolunu kullanabilirler. Lütfen zorunlu olmadıkça yola çıkmayın. Yollardaki risk devam ediyor." dedi.

Üniversite Bulvarı'nda ise bir vatandaşın at üstünde gitmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Nizip ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti.

Araban ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm camilerde sık sık vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları ve soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, öğleden sonra etkisini artırarak devam ediyor.

Kentin tamamını yeniden beyaza bürüyen kar nedeniyle şehir içi trafik yoğunluğu azaldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların trafiğe kapanmaması için birçok bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bu arada Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 hatta yapılan halk otobüsü seferini durdurduğunu açıkladı.

Öte yandan, Siverek- Diyarbakır kara yolunda etkili olan tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Malatya

Malatya'da kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsalda da mahallelerin yolunu açmaya devam ediyor. 718 mahallenin 42'sinde kar küreme ve yol açma çalışması yapılıyor.

İlçelerden Doğanşehir'de 25, Kuluncak'ta 6, Pütürge'de 5, Hekimhan'da 3, Yazıhan, Yeşilyurt ve Arapgir'de 1'er kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. 500 araç ve 1300 personel, il genelinde yol açma ve karla mücadele çalışmasına devam ediyor.

Kale ilçesinde de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçe merkezinde belediye ekipleri cadde ve sokaklar ile mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Ayrıca ilçede hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, öğleden sonra etkisini artırarak devam ediyor.

Kentin tamamının yeniden beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle şehir içi trafik yoğunluğu azaldı.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolların trafiğe kapanmaması için birçok bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kilis

Kilis'te de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun mesai harcıyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışı nedeniyle cadde ve sokakları temizlerken, karayolları ekipleri kapanan Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda çalışma yürütüyor.

Kar yağışının ardından fırtına ve buzlanmanın yaşandığı kentte, 400 personel, 210 araçla muhtemel olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yürütülüyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kar yağışı etkili oluyor
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kar yağışı etkili oluyor
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kar yağışı etkili oluyor
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kar yağışı etkili oluyor
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kar yağışı etkili oluyor
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kar yağışı etkili oluyor
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kar yağışı etkili oluyor
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kar yağışı etkili oluyor

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Rabia Meydanı, Şanlıurfa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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