Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, arızalanan su dalgıcını onarmak isterken elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı.
Kırsal Kısıksu Mahallesi'nde, su dalgıcını onarmak isteyen Ebubekir H. (37), Muhammet Emin H. (20) ile Veysel B. (18) akıma kapıldı.
Ağır yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumları ağır olan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
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