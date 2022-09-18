Olay yerine gelen jandarma bot timi ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama ve kurtarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu Altıntas'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da zıpkınla balık avlamak amacıyla gölete giren lise müdürü boğuldu - Son Dakika

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