Şanlıurfa Valisi Erin, kanala düşen otomobilde ölen 5 gencin ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Şanlıurfa Valisi Erin, kanala düşen otomobilde ölen 5 gencin ailesini ziyaret etti

24.04.2022 14:58
Şanlıurfa Valisi Erin, kanala düşen otomobilde ölen 5 gencin ailesini ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 gencin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 gencin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, beraberindeki Vali Yardımcısı Metin Esen ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile kazada çocuklarını kaybeden 5 aileyle bir araya geldi.

Anne ve babalarla evlerinde görüşen Vali Erin, taziye dileğinde bulunarak ailelerin acısını paylaştı.

Şanlıurfa'da iki gün önce otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 genç hayatını kaybetmiş, bir genç boğulma tehlikesi geçirmişti.

Şanlıurfa Valisi Erin, kanala düşen otomobilde ölen 5 gencin ailesini ziyaret etti
Şanlıurfa Valisi Erin, kanala düşen otomobilde ölen 5 gencin ailesini ziyaret etti
Şanlıurfa Valisi Erin, kanala düşen otomobilde ölen 5 gencin ailesini ziyaret etti

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Suriye'den atılan mermiyle başından yaralanan çocuğun ailesine devlet desteği sağlanıyor Suriye'den atılan mermiyle başından yaralanan çocuğun ailesine devlet desteği sağlanıyor

Mehmet Canpolat, Abdullah Erin, Metin Esen, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Erin, kanala düşen otomobilde ölen 5 gencin ailesini ziyaret etti - Son Dakika


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