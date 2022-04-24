Şanlıurfa Valisi Erin, kanala düşen otomobilde ölen 5 gencin ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 gencin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, beraberindeki Vali Yardımcısı Metin Esen ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile kazada çocuklarını kaybeden 5 aileyle bir araya geldi.
Anne ve babalarla evlerinde görüşen Vali Erin, taziye dileğinde bulunarak ailelerin acısını paylaştı.
Şanlıurfa'da iki gün önce otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 genç hayatını kaybetmiş, bir genç boğulma tehlikesi geçirmişti.
Kaynak: AA
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