Şanlıurfa Valisi Ayhan, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştu

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Suriyeli kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, buluşmada kanaat önderlerini dinleyen Vali Ayhan, iki ülke insanlarının binlerce yıla varan bir süreç içerisinde kardeşlik hukuku ile bugünlere geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin her zaman mazlumdan yana duruş sergilediğini ve bunun en güzel tanıklarının Suriyeli misafirler olduğunun altını çizen Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Suriyeli misafirlerimizle birlikte ensar ve muhacir tadında yaşam sürdürmeye devam ediyoruz. Suriye'deki durumun normale dönmesi ve buradaki kardeşlerimizin ülkelerine dönmesine kadar bu durumun sürmesini istiyorum. Sorumluluk alanımızda olan bölgelere zaman elverdikçe ziyaret ediyorum. Güvenlik ve asayişler ile sağlıktan diğer sosyal faaliyetlere ve ekonomik gelişmeye kadar güvenli bölgeleri destekliyor ve bu bölgenin ihya olmasını istiyoruz. buluştu. Suriyeli misafirleri dinleyen Vali Ayhan "Ensar ve muhacir tadında bugüne kadar gelen ilişkilerin sürmesini ve misafirlerimizin yapılan provokasyonların içinde olmamalarını istiyorum."

Vali Ayhan, daha sonra katılımcıların talep ve önerilerini dinledi.