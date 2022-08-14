Şanlıurfa Valisi Ayhan, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa Valisi Ayhan, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştu

14.08.2022 13:08
Şanlıurfa Valisi Ayhan, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştu

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Suriyeli kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Suriyeli kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, buluşmada kanaat önderlerini dinleyen Vali Ayhan, iki ülke insanlarının binlerce yıla varan bir süreç içerisinde kardeşlik hukuku ile bugünlere geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin her zaman mazlumdan yana duruş sergilediğini ve bunun en güzel tanıklarının Suriyeli misafirler olduğunun altını çizen Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Suriyeli misafirlerimizle birlikte ensar ve muhacir tadında yaşam sürdürmeye devam ediyoruz. Suriye'deki durumun normale dönmesi ve buradaki kardeşlerimizin ülkelerine dönmesine kadar bu durumun sürmesini istiyorum. Sorumluluk alanımızda olan bölgelere zaman elverdikçe ziyaret ediyorum. Güvenlik ve asayişler ile sağlıktan diğer sosyal faaliyetlere ve ekonomik gelişmeye kadar güvenli bölgeleri destekliyor ve bu bölgenin ihya olmasını istiyoruz. buluştu. Suriyeli misafirleri dinleyen Vali Ayhan "Ensar ve muhacir tadında bugüne kadar gelen ilişkilerin sürmesini ve misafirlerimizin yapılan provokasyonların içinde olmamalarını istiyorum."

Vali Ayhan, daha sonra katılımcıların talep ve önerilerini dinledi.

YORUMLAR
500
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da partisinin bölge toplantısına katıldı Açıklaması TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da partisinin bölge toplantısına katıldı Açıklaması Şanlıurfa Valisi Ayhan üstün zekalı ve yetenekli çocuklarla bir araya geldi Şanlıurfa Valisi Ayhan üstün zekalı ve yetenekli çocuklarla bir araya geldi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Salih Ayhan, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Ayhan, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:39 Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu
18:25 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini eleştirdi: Bunların metal yorgunluğu var, o yüzden artık dinlenmeleri gerek
18:20 West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı
17:40 Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu
17:39 ABD'de Kongre binasına saldırı girişiminde bulunan şahıs, barikatlara çarpmasının ardından intihar etti
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:46 Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlarla ilgili zincir marketlere seslendi: Takip edilmesini ve etikete yansımasını bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 19:09:21. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Valisi Ayhan, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement