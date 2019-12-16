Şanlıurfa Valisi sel bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
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Şanlıurfa Valisi sel bölgesini ziyaret etti

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hafta sonu aniden bastıran aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.

Şanlıurfa Valisi sel bölgesini ziyaret etti, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hafta sonu aniden bastıran aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa'da hafta sonu etkili olan yağmur, bazı bölgelerde sele neden oldu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Selden etkilenen Akçakale'ye bağlı Nusretiye Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret etti. Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Afet ve Acil Durum Merkezi Müdürü Mahmut Sönmez ile birlikte selden etkilenen vatandaşları evlerinde ziyaret eden Vali Erin, geçmiş olsun dileklerini iletti. Gece aniden gerçekleşen sel nedeniyle evleri sular altında kalan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Vali Erin, zarar tespitinin yapılması ve vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi için talimat verdi.

Aktanır Sokakta bulunan evini sel bastığı için oğlunun evine yerleşen 110 yaşındaki Mehmet Edemli'yi de ziyaret eden Vali Erin, yaşlı adamın evinin bir an önce temizlenmesi talimatı verdi. Vali'nin kendisini ziyaretine çok sevinen Mehmet Edemli, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti.

(İHA)

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:35 Kaynak: İHA
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