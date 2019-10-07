Son Dakika Haberleri: Şanlıurfalı gaziler 45 yıl önce savaştıkları yere gitti
Son Dakika Güncel Şanlıurfalı gaziler 45 yıl önce savaştıkları yere gitti

Şanlıurfalı gaziler 45 yıl önce savaştıkları yere gitti

1 saat önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Şanlıurfa'da yaşayan Kıbrıs gazilerine büyük bir jest yaparak 45 yıl önce vatan için savaştıkları toprakları görmek için 5 günlüğüne Kıbrıs'a gönderdi.

Şanlıurfalı gaziler 45 yıl önce savaştıkları yere gitti, System.String[]

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Şanlıurfa'da yaşayan Kıbrıs gazilerine büyük bir jest yaparak 45 yıl önce vatan için savaştıkları toprakları görmek için 5 günlüğüne Kıbrıs'a gönderdi.


Sosyal belediyecilik faaliyetlerine önem vererek toplumun her kesimiyle ilgilenen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa'da yaşayan Muharip Gazileri de unutmayarak onlara büyük bir jest yaptı. Başkan Baydilli daha önce Kıbrıs gazilerine verdiği sözü tutarak 20 gaziyi 45 yıl önce savaştıkları toprakları görmeleri ve geçmişi yad etmeleri için Kıbrıs'a gönderdi. Uğurlama töreninde konuşma yapan Baydilli, "Bu aziz milletimiz her zaman şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlık göstererek açtığı yollardan yürüdü ve bu topraklarda yaşadı. Bizim şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuz çoktur ve biz de bir nebze gazilerimize önem verdiğimizi göstermek adına Kıbrıs gazilerimizi 45 yıl önce vatan toprağı için, milletimiz için hiç düşünmeden gidip savaştıkları toprakları görmeleri için 5 günlük bir Kıbrıs turu yaptırıyoruz. Gazilerimize geçmişteki mücadeleleri için çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.


Daha sonra gaziler araca binerek Şanlıurfa'dan ayrıldı. - ŞANLIURFA

Metin Baydilli, Şanlıurfa, Karaköprü, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:58 Kaynak: İHA
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